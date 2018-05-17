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Кадры с заседания по делу Вышинского в Херсонском суде

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Херсонский городской суд рассмотрел меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского за "государственную измену" и постановил шестьдесят дней арест без залога.

Адвокаты планируют опротестовать решение об аресте.

Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.

Он отметил, что когда в его квартире проводили обыск уже проходила пресс-конференция, на которой озвучили новость о задержании и обвинении.

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Государственная дума России назвала произволом действия украинских спецслужб в отношении журналистов и потребовала освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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