Кадры с заседания по делу Вышинского в Херсонском суде

Адвокаты планируют опротестовать решение об аресте.
Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.
Он отметил, что когда в его квартире проводили обыск уже проходила пресс-конференция, на которой озвучили новость о задержании и обвинении.
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.