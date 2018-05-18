Пресс-конференция супруги Кирилла Вышинского: трансляция завершена

Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
Перед зданием посольства Украины в Москве пройдет акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина, которые подверглись незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов.
Инцидент произошел в Сочи поздним майским вечером на улице Труда.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд рассмотрел меру пресечения в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского за "государственную измену" и постановил шестьдесят дней арест без залога.
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