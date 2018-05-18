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Пресс-конференция супруги Кирилла Вышинского: трансляция завершена

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Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Городской суд города Херсона постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога. Он обвиняется в госизмене. Адвокаты намерены опротестовать это решение.




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