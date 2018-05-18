Митинг в поддержку арестованного в Киеве журналиста Вышинского: трансляция завершена

Кирилла Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.