Водитель Volvo с абхазскими номерами переехал мужчину в Сочи после спора

Переломами ноги и госпитализацией обернулась стычка для жителя Сочи с водителем Volvo — последний, после ссоры, сел за руль, сбил оппонента и уехал, сообщают о происшествии Вести Сочи.

Знакомая пострадавшего сняла инцидент на видео. На нем видно, как автомобиль сдает назад и наезжает на мужчину, затем уезжает. На записи видны регистрационные знаки Республики Абхазия.

Причина конфликта, произошедшего поздним майским вечером на улице Труда неизвестна. На кадрах видно, что словесная перепалка могла бы перерасти в драку, но в дело вмешался третий мужчина, который разнял противников, а приятеля заставил вернуться в салон автомобиля. Но оскорбленный пешеход продолжил браниться через окно.

Он бросил несколько фраз, вероятно, оскорбительных, после чего водитель неожиданно сдал назад, опрокинув мужчину на асфальт и переехал ему ногу. Останавливаться он не стал, а скрылся с места происшествия.

Пострадавшего доставили в больницу.