День свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: прямая трансляция

Церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На мероприятие уже стекаются тысячи людей, желающие стать свидетелями важного события.
Сегодня в 14:00 в британском Виндзоре пройдет свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
Церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На мероприятие уже стекаются тысячи людей, желающие стать свидетелями важного события.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.
В Украине за последние годы гонения и преследования журналистов стали нормой.
Пресс-конференция по итогам XXV чемпионата Абхазии по футболу состоялась в Sputnik 18 мая.
Перед зданием посольства Украины в Москве пройдет акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина, которые подверглись незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны украинских правоохранительных органов.
Свадьба британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл, состоится в субботу 19 мая в Виндзорском замке.
Если жалоба приведет к желаемому результату, то Меркель должна будет в кратчайшие сроки покинуть пост канцлера Германии.
Посетители сухумских музеев могли увидеть уникальные предметы, связанные с историей и современностью Абхазии.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.
В МИД Казахстана прокомментировали просьбу о расследовании осквернения мемориала воинам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В двух часах езды от Москвы появилось кыргызское село – строительство домов здесь идет уже полтора года.
Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.
Депутаты Европарламента из всех стран Европейского союза поддержали призыв о сохранении русских школ Латвии.
Депутаты литовского Сейма предложили ввести в республике штраф за демонстрацию георгиевской ленточки.
Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.
В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат
Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.
Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.