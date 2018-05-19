Огненный закат: самые яркие кадры Крымского моста

Мост соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).
Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.
Автомобильное движение по мосту запустили на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.
Первыми по мосту проехали жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
Движение поездов откроется позже — в 2019 году.