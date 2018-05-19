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Кадры с места крушения самолета в Гаване

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© RUPTLY.

Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение в Гаване. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа — всего 110 человек. Троим женщинам удалось выжить, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказывают, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линию электропередачи. По их словам, первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.




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