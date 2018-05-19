Кадры с места крушения самолета в Гаване

Очевидцы рассказывают, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линию электропередачи. По их словам, первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение в Гаване. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа — всего 110 человек. Троим женщинам удалось выжить, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Очевидцы рассказывают, что самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линию электропередачи. По их словам, первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.
Трансляция второго полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука. Хозяйке и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.
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Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.
МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.
В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.
Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.