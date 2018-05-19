01:19 20 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Нападение боевиков на церковь в Грозном: первые кадры с места

Получить короткую ссылку
115 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

Четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре Грозного. В результате спецоперации нападавших уничтожили.

Правоохранительные органы установили личности уничтоженных бандитов, напавших на церковь в Грозном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли на территорию церкви Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц.




Еще видео

  • LIVE: Второй полуфинал международного конкурса Ты супер! на НТВ 19.05.2018
    Последнее обновление: 20:00 19.05.2018
    20:00 19.05.2018

    Второй полуфинал международного конкурса "Ты супер!" на НТВ

    Трансляция второго полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

    286
  • Авиакатастрофа на Кубе
    Последнее обновление: 19:01 19.05.2018
    19:01 19.05.2018

    Кадры с места крушения самолета в Гаване

    Самолет Boeing 737-200 потерпел крушение в Гаване. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа — всего 110 человек. Троим женщинам удалось выжить, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

    43
  • Щенок застрял головой в садовом горшке
    Последнее обновление: 15:34 19.05.2018
    15:34 19.05.2018

    Охота не задалась: спасение щенка из садового горшка

    В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука. Хозяйке и ее брату пришлось провести целую спасательную операцию.

    27
  • Яркие кадры моста в Крым
    Последнее обновление: 12:49 19.05.2018
    12:49 19.05.2018

    Огненный закат: самые яркие кадры Крымского моста

    Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.

    51

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

  • Знаменитый таджикский поэт Мумин Каноат, архивное фото
    Ушел поэт

    В Душанбе в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт, лауреат Государственной премии Советского Союза Мумин Каноат

  • Подпись документов
    Защищенные данные

    Закон "О персональных данных", который должен защитить личные сведения граждан, планируют принять в Узбекистане в следующем году.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

  • Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
    Праздник живота

    В Баку с 15 июня по первое июля пройдет один из самых ожидаемых и крупнейших фестивалей еды — Summer Food Fest.

  • Открытие школьной инженерной лаборатории Армат в Ереване
    Успеть все!

    Как студент из армянского Гюмри успевает утром посещать лекции, днем обучать школьников робототехнике, а вечером работать на собственный стартап.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Нападение боевиков на церковь в Грозном
Нападение боевиков на церковь в Грозном: первые кадры с места
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia