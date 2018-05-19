Нападение боевиков на церковь в Грозном: первые кадры с места

Правоохранительные органы установили личности уничтоженных бандитов, напавших на церковь в Грозном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли на территорию церкви Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате немедленно проведенной спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц.