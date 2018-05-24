Самая большая и жареная: в Неаполе приготовили рекордную пиццу

На приготовление ушло 83 килограмма высшего сорта муки, 65 килограммов сыра двух видов и семи килограммов очищенных помидоров. Затем пиццу пожарили в гигантском фритюре.
Самую длинную жареную пиццу приготовили в Неаполе. 50 поваров установили новый рекорд Гиннесса - длина их пиццы составила 7 метров и 15 сантиметров.
На приготовление ушло 83 килограмма высшего сорта муки, 65 килограммов сыра двух видов и семи килограммов очищенных помидоров. Затем пиццу пожарили в гигантском фритюре.
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В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.
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