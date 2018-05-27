Финальное выступление Дианы Анкудиной на шоу "Ты супер"

Четырнадцатилетняя певица Диана Анкудинова из Тольятти одержала победу в международном конкурсе "Ты супер!".

В финале девушка спела песню Лары Фабиан Tomorrow is a lie на английском языке. Аккмпонировал Анкудиновой за белым роялем сам маэстро Игорь Крутой.

"Игорь Крутой и, не побоюсь этого слова, крутая звезда шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова", — представил публике исполнителей телеведущий Вадим Такменёв.

По мнению композитора, девочка исполнила свою собственную версии известной песни, возможно, эта композиция оказалась несколько взрослой для нее.

"Мне кажется, ты справилась. Молодец", — сказал Диане Крутой.

Певица Юлианна Караулова пожелала девушке удачи и хороших людей на жизненном пути.