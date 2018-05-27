В Петербурге канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

Молодой человек проделал свой трюк в честь 315-летия города, в котором он родился и вырос

Канатоходец Расул Абакаров прошел по канату, натянутому через разведенный Дворцовый мост в ночь на воскресенье.

Соответствующее видео опубликовано очевидцами на YouTube.

Абакаров проделал свой экстремальный трюк в честь 315-летия Санкт-Петербурга, которое отмечается в это воскресенье.

После прохода канатоходца зрители могли посмотреть светомузыкальное шоу "Поющие мосты" в сопровождении симфонического оркестра.

Абакаров рассказал, что идея такого перформанса пришла ему в голову после того, как он застрял на Васильевском острове из-за разведенных мостов. Готовился к проходу трюкач около двух месяцев, сообщает РИА Новости.

Петербуржец репетировал один раз, когда на Неве был лед.

"Вообще, есть мечта — Грозный-Сити, если мне дадут такую возможность, и Москва-Сити. Я думаю, это следующий шаг мой", — сказал Абакаров.

Абакаров — потомственный канатоходец, его род происходит из древнего села канатоходцев Цовкра в Дагестане. Родился и вырос Расул в Санкт-Петербурге.