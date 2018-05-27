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Кочетков о проекте "Ты супер!": теперь все они наши дети, и мы будем им помогать

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Темы:
Второй сезон шоу "Ты Супер!" на НТВ (16)
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НТВ

Международное информационное агентство и радио Sputnik традиционно поздравило участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии.

Заместитель главного редактора агентства Sputnik Сергей Кочетков вручил призы во время финала проекта.

Всем детям будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере десяти тысяч рублей до достижения ими 18 лет, а те, кто старше, будут получать средства в течении года. Финалисткам Вере Ярошик (Беларусь) и Сатеник Геворкян (Армения) Sputnik дополнительно подарил годовые курсы вокала от лучших педагогов.

"Я считаю, что проект "Ты супер!" замечателен тем, что зритель у экрана телевизора порой переживает больше, чем сами участники. Это делает проект очень человечным и трогательным. Sputnik помогал в этом году 14 ребятам принять участие в этом шоу, и двое из них дошли до финала. Теперь все они наши дети, и мы будем поддерживать их", — отметил Сергей Кочетков.

 

Темы:
Второй сезон шоу "Ты Супер!" на НТВ (16)



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