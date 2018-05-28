Мечту Загитовой исполнили: что подарили спортсменке японцы

Трехмесячного щенка назвали Масару, что переводится как победа. Ранее фигуристка просила акиту-ину у родителей в случае победы на Олимпиаде. Однако, мечту Загитовой исполнили представители японской ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину.

"Я очень люблю животных. Я благодарна японской ассоциации, что она подарит мне щенка, и моя мечта сбудется. Я знаю, как в Японии любят фигурное катание. В этой стране у российских фигуристов и спортсменов из других стран очень много болельщиков. Спасибо за помощь и поддержку. Спасибо за подарок!" — позже прокомментировала жест японской стороны Загитова.