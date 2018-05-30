Российская фигуристка Загитова провела мастер-класс в Ижевске

По ее мнению, сложно оценивать потенциал маленьких детей, однако она выразила уверенность в том, что кто-то из тех, кто сегодня тренировался вместе с ней, обязательно пробьется в большой спорт.
Более 20 волонтеров за день очистили от полиэтилена, стеклянного и железного хлама прибрежную территорию озера Амткял.
Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, в котором примет участие национальная сборная Абхазии, стартует в Лондоне 31 мая.
Накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.
День пограничника и столетие со дня создания Пограничных войск России отметили российские военные в Сухуме в понедельник 28 мая.
Кто и как защитит футболистов на ЧМ-2018 от расизма, обсудили эксперты в Москве.
Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.
В преддверии чемпионата мира по футболу Ахилл похудел благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, какой вариант газификации сел и районов выбрала республика.
В Азербайджане частные владельцы не впускают туристов в Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова в городе Гусар.
Студенты Ереванского государственного университета заявили о прекращении забастовки из-за ухудшения самочувствия ректора вуза.
Пьяные пассажиры поколотили бортпроводника рейса Шымкент – Астана – авиакомпания ищет свидетелей инцидента.
Ущерб от падежа скота из-за недавних заморозков в Иссык-Кульской области составил около 300 тысяч долларов, погибли более 7 тысяч животных.
Продажа алкогольных напитков запрещена практически во всей Беларуси в среду из-за проведения последних звонков в школах.
Водители в Латвии заплатят 100 евро за просмотр Facebook - в прошлом году в стране за пользование телефоном за рулем было выписано 3400 штрафов.
Мэрами городов в Литве теперь могут стать 19-летние граждане – соответствующие поправки принял парламент республики.
Нынешний трехсторонний формат миротворческой операции на Днестре необходимо сохранить и в дальнейшем, считают жители Приднестровья.
В Казахстане за нарушение миграционного законодательства перед судом предстали девять граждан Таджикистана.
В колонии в Пермском крае ФСБ раскрыла ячейку террористов, которую создали уроженцы Узбекистана и Дагестана.
Евродепутат от Эстонии приветствовала первые иски против Facebook: надо строго следить за выполнением соцсетью новых правил ЕС по защите личных данных.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, какой вариант газификации сел и районов выбрала республика.
В Азербайджане частные владельцы не впускают туристов в Дом-музей Михаила Юрьевича Лермонтова в городе Гусар.
Студенты Ереванского государственного университета заявили о прекращении забастовки из-за ухудшения самочувствия ректора вуза.