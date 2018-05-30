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Российская фигуристка Загитова провела мастер-класс в Ижевске

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© RUPTLY.

По ее мнению, сложно оценивать потенциал маленьких детей, однако она выразила уверенность в том, что кто-то из тех, кто сегодня тренировался вместе с ней, обязательно пробьется в большой спорт.




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