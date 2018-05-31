Спасти самшит: ученики сухумской школы посадили "железное" дерево

Родители и выпускники 4 "г" класса сухумской средней школы №2 имени Александра Пушкина решили потратить собранные для покупки выпускных ленточек деньги на более полезное дело.

Тридцать шесть выпускников 4 "г" класса сухумской средней школы №2 подарили этому учебному заведению самшит, насаждения этого дерева в последние годы почти полностью уничтожила самшитовая огневка по всей Абхазии.

Шумной гурьбой ребята выкопали лунку у входа на территорию школы, засыпали туда подготовленную свежую землю, и новое дерево украсило городской тротуар.

Ребята переживают, что этот вид дерева, который занесен в Красную книгу, почти уничтожен в Абхазии, и поэтому они решили хоть как-то его сохранить.

"Мы знаем, что это дерево съела бабочка огневка, и нам бы хотелось с гордостью на него смотреть, когда оно вырастет", — сказал один из учеников Леварса Каджая.

Руководитель 4 "г" класса Заира Цвинария, которая работает в этой школе больше сорока лет, рассказала, что идею предложили сами дети, а родители их в этом поддержали. Такой акции на ее памяти еще не было, отметила она.