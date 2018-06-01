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"Клянусь!": как дети в Абхазии юнармейцами стали

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© Sputnik Бадри Есиава

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу в июле 2016 года.

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" пополнилось на 44 "бойца" из Абхазии 1 июня 2018 года.

Дети приняли присягу и поклялись беспрекословно следовать уставу движения, поддерживать и защищать друг друга, быть верными своей родине. 
Советник-посланник Российской Федерации в Абхазии Юрий Ясносокирский поздравил "армейцев" с праздником от имени посла России в Абхазии Алексея Двинянина.

"Сегодняшний день знаменателен вдвойне. В свою боевую семью вы принимаете подрастающее поколение, которые сегодня оденут красные береты. Как известно, берет – это сакрально для воина, и поэтому, дорогие дети, одевая эти береты на голову, вы должны помнить о подвигах своих дедов и отцов", — напутствовал  Ясносокирский.

Высокое звание командира отряда юнармейцев досталось двенадцатилетнему Андрею Понамареву, который считает, что настоящий молодой военный должен быть готов к подвигам и никогда не нарушать данное слово.  




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