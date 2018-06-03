Утка атаковала таксиста в Москве

После того, как утка обратила в бегство таксиста, птица вернулась к своим утятам и продолжила путь.
Как это было, смотрите в нашем видео.
Птица вместе со своим выводком переходила проезжую часть, а мужчина решил подойти поближе к семейству, но тут же был атакован матерью.
После того, как утка обратила в бегство таксиста, птица вернулась к своим утятам и продолжила путь.
Как это было, смотрите в нашем видео.
Световое шоу, посвященное ЧМ-2018 по футболу, прошло на Манежной площади в Москве 1 июня.
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К" были задействованы на учениях под Новосибирском.
Космонавты, одетые в футболки с логотипами ЧМ-2018, пытались забить друг другу гол на борту МКС.
В День защиты детей КБФ "Ашана" и партнеры провели благотворительную акцию "Картофель добра".
Всероссийский турнир по футболу Hopes Cup "World Cup Sochi 2018" среди юношей в возрасте восьми и девяти лет пройдет в Сочи с 2 по 10 июня 2018 года.
Численность резерва НАТО составит 30 тысяч человек. Альянс выделит для нового соединения несколько сотен истребителей и кораблей.
О необходимости искать новые подходы к реализации экономики Абхазии и пользе национальных проектов рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барцыц на первом национальном экономическом форуме "Стратегия Абхазии 2025", который проходит в Сухуме в субботу, 2 июня.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.
Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.
На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.
Почему из года в год в Молдове растет число учащихся, которые получают оценку 10 автоматом в рамках экзаменов на степень бакалавра?
Девушка из Таджикистана, которая пять лет назад приехала учиться в российскую столицу, рассказала о своих впечатлениях о Москве.
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках.
В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.