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Утка атаковала таксиста в Москве

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Птица вместе со своим выводком переходила проезжую часть, а мужчина решил подойти поближе к семейству, но тут же был атакован матерью.

После того, как утка обратила в бегство таксиста, птица вернулась к своим утятам и продолжила путь.

Как это было, смотрите в нашем видео.




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