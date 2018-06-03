Утка атаковала таксиста в Москве

Птица вместе со своим выводком переходила проезжую часть, а мужчина решил подойти поближе к семейству, но тут же был атакован матерью.

После того, как утка обратила в бегство таксиста, птица вернулась к своим утятам и продолжила путь.

Как это было, смотрите в нашем видео.