Интервью Владимира Путина австрийскому телеканалу ORF

В интервью были затронуты наиболее актуальные темы мировой политики, среди которых ситуация в КНДР, расследование крушения малайзийского Boeing на Украине, мнимые вмешательства России в выборы других стран и другие значимые темы.

Австрийский журналист отметил, что многие обеспокоены ситуацией в Северной Корее и напомнил, что Сергей Лавров недавно вернулся оттуда после визита. После чего поинтересовался, допускает ли Путин возможность атомной войны между США и КНДР.

"Даже думать на эту тему не хочется, и предположение это страшное. Если уж кто в этом не заинтересован, так это Россия. Потому что Северная Корея —это наш сосед. И, кстати говоря, один из ядерных полигонов, как раз тот, который сейчас уничтожается в Северной Корее, находится всего в 190 километрах от российской границы. Для нас это имеет абсолютно предметное значение, поэтому мы будем делать все, чтобы на корейском острове произошла разрядка", — ответил президент России.

Во время интервью прозвучал также вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.

"Нет таких условий и быть не может", — заключил Владимир Путин.