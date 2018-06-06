С кем отмечал день рождения Путин: президент России дал интервью китайскому телевидению

В преддверии своего визита в КНР Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал о реакции страны на санкции, об отношениях с Си Цзиньпином, а также о торговом партнере №1.

Владимир Путин во время интервью подчеркнул важность отношений Китая и России.

"Для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товарообъем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов, в этом — за первые четыре месяца рост был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и преумножить", — подчеркнул президент.

Российский лидер также вспомнил, как отметил свой день рождения.

"Председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с Председателем Си Цзиньпином мы это сделали. И потом (я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет) мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Просто мы после окончания рабочего дня это делали. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках", — поделился Владимир Путин.

Россия и ее народ всегда будут отстаивать суверенитет, также заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие", — уточнил глава России.

В преддверии визита в Китайскую Народную Республику Владимир Путин ответил на вопросы Председателя Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.