18:10 06 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD62.01
  • EUR72.86
Поиск
Видео

С кем отмечал день рождения Путин: президент России дал интервью китайскому телевидению

Получить короткую ссылку
11 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
China Media Group/Ruptly

В преддверии своего визита в КНР Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал о реакции страны на санкции, об отношениях с Си Цзиньпином, а также о торговом партнере №1.

Владимир Путин во время интервью подчеркнул важность отношений Китая и России.

"Для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товарообъем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов, в этом — за первые четыре месяца рост был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и преумножить", — подчеркнул президент.

Российский лидер также вспомнил, как отметил свой день рождения.

"Председатель Си Цзиньпин — это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с Председателем Си Цзиньпином мы это сделали. И потом (я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет) мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Просто мы после окончания рабочего дня это делали. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках", — поделился Владимир Путин.

Россия и ее народ всегда будут отстаивать суверенитет, также заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному — сдержать развитие", — уточнил глава России.

В преддверии визита в Китайскую Народную Республику Владимир Путин ответил на вопросы Председателя Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

  • Кыргызстанка Тынара Мавлянова, которая стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA)
    Мисс Конгениальность

    Кыргызстанка Тынара Мавлянова стала офицером безопасности Международной федерации футбола (FIFA) и обслужит матчи чемпионата мира в России.

  • Ликвидация пожара в зоне отчуждения в Чернобыле
    Пожар в Чернобыльской зоне

    Об обстановке в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС рассказал директор заповедника.

  • Перегрузка контейнера
    Борьба за транзит

    Если Латвия хочет сохранить транзит, нужно задуматься о пересмотре тарифной политики и о способах привлечь новые виды грузов, считает эксперт.

  • Эдмундас Касперавичюс
    "Литва вернется к России"

    Sputnik Литва публикует вторую часть эксклюзивного интервью с одним из самых разыскиваемых Вильнюсом "государственных преступников" Эдмундасом Касперавичюсом.

  • Полиция
    Как в боевике

    В молдавских Бельцах полицейские зрелищно задержали нетрезвого водителя, который пытался сбежать от них на автомобиле.

  • Мотопутешественница Кинга Танаевска на озере Искандеркуль в Таджикистане
    Одинокая мотоциклистка

    Суровый высокогорный климат и сотни километров непростых дорог не остановили известную мотопутешественницу совершить тур по Таджикистану.

  • Делегация AICP посетила Узбекистан
    Модный филиал

    Международная академия моды (AICP) намерена открыть филиал в Узбекистане - на сегодня филиал AICP есть только в Японии.

  • Памятник Александру Сергеевичу Пушкину
    Ай да Пушкин

    Кандидат культурологических наук Валерия Бобылева рассказала Sputnik Эстония о том, что связывает великого русского поэта с Таллинном и Тарту.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Беспокойная огненная лава: извержения вулканов
Владимир Путин дал интервью китайскому телевидению
С кем отмечал день рождения Путин: президент России дал интервью китайскому телевидению
Билеты на ЧМ-2018
Расписание матчей ЧМ-2018

Соцсети

Sputnikabkhazia