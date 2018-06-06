"Подмосковные вечера": венский сюрприз для Путина

После беседы с австрийским премьер-министром Курцем Путина пригласили в музыкальный зал, где юная пианистка исполнила композицию на тему "Подмосковных вечеров".
13-летняя Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.
Во время визита в Вену президента России ждал приятный сюрприз.
После беседы с австрийским премьер-министром Курцем Путина пригласили в музыкальный зал, где юная пианистка исполнила композицию на тему "Подмосковных вечеров".
13-летняя Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.
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Международный турнир по профессиональному боксу в Цхинвале завершился триумфом осетинских спортсменов.
Скелет необычного для местной фауны животного был обнаружен в Габалинском районе Азербайджана. Что самое странное в находке?
Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.