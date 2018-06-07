"Прямая линия" с Владимиром Путиным 2018

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.
Питерский режиссер Искандер Сакаев поставил в Русском драматическом театре спектакль по рассказу "Широколобый" Фазиля Искандера.
Во время визита в Вену президента России ждал приятный сюрприз.
В преддверии своего визита в КНР Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором рассказал о реакции страны на санкции, об отношениях с Си Цзиньпином, а также о торговом партнере №1.
Сербский парикмахер Марио Хвала выбрил на затылке клиента портрет Криштиану Роналду.
О том, как будет организована работа пограничной службы Абхазии во время проведения Чемпионата мира по футболу, как иностранные граждане могут попасть в республику, читайте в материале Sputnik.
Президент России напомнил слова физика-теоретика Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок".
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение двоих детей с диагнозом ДЦП.
Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и Луганской Народной республики подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве.
Азербайджан стал членом межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Что это означает?
Премьер-министр Армении пообещал в армии новые технологии, повышение офицерских зарплат и борьбу с уклонистами.
Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".
В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.
У десятилетнего минчанина Арсения Мухи неизлечимая болезнь - мышечная дистрофия. Но это не помешает ему выйти на поле финального матча ЧМ по футболу в Москве.
Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.
В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.
Новый посол Молдовы в США Кристина Балан прокомментировала свою статью, где в негативном ключе оценивала сотрудничество с Россией.
Таджикистан и Кыргызстан договорились не использовать оружие в ходе инцидентов на государственной границе.
Международный аэропорт Бухары одержал победу в номинации "Лучший аэропорт стран СНГ".
В Таллиннском заливе появятся искусственные острова – еще недавно казавшийся многим фантастическим проект обретает черты реальности.
Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и Луганской Народной республики подписали в Цхинвале соглашение о сотрудничестве.
Азербайджан стал членом межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Что это означает?
Премьер-министр Армении пообещал в армии новые технологии, повышение офицерских зарплат и борьбу с уклонистами.