15:00 07 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD61.81
  • EUR73.07
Поиск
LIVE:
Видео

"Прямая линия" с Владимиром Путиным 2018

Получить короткую ссылку
6010

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Григорий Сысоев

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Демонстрация повреждений картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее
    За стеклом

    Директор Третьяковской галереи на открытии выставки в Астане рассказала, что ждет картины музея после атаки вандала на "Ивана Грозного".

  • Тигр. Архивное фото
    Недомашнее животное

    В Бишкеке разыскивают мужчину, который выгуливал по улицам тигра на поводке, – фотографии с "прогулки" опубликовали в Facebook очевидцы.

  • Когда Арсений узнал, что поедет на Чемпионат мира, от радости аж пищал
    Мечты сбываются

    У десятилетнего минчанина Арсения Мухи неизлечимая болезнь - мышечная дистрофия. Но это не помешает ему выйти на поле финального матча ЧМ по футболу в Москве.

  • Телевизор
    Вы в эфире!

    Совсем избавить латвийского телезрителя от российских каналов не получится - против выступают как кабельные операторы, так и Еврокомиссия.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляе
    Рады бы, да не можем

    В Литве заявили, что выполнить решение Европейского суда по правам человека о секретной тюрьме ЦРУ на территории республики практически невозможно.

  • Cristina Balan
    Впредь не повторится

    Новый посол Молдовы в США Кристина Балан прокомментировала свою статью, где в негативном ключе оценивала сотрудничество с Россией.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

3-летняя девочка рядом с гигантским кальмаром, представленном на выставке морских жителей в музее Мельбурна
Самые крупные обитатели океанов
Прогнали Широколобого: как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Прогнали "Широколобого": как в РУСДРАМе проходят репетиции премьеры спектакля по Искандеру
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами

Соцсети

Sputnikabkhazia