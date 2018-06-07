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Путин о сдерживающих факторах между державами

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе "Прямой линии" на вопрос о вероятности возникновения третьей мировой войны, заявил, что ее сдерживает и должно сдерживать понимание того, что она стала бы концом нашей цивилизации.

Президент напомнил слова физика-теоретика Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок".

"Понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене", — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин сегодня, 7 июня, 16-й раз общается с россиянами в формате прямой линии. Общение главы государства с гражданами началось в полдень, его транслируют "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".




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