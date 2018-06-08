Просто космос: в Екатеринбурге открылся капсульный отель

В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.
Цена за "капсулу" чуть дороже места в хостеле, стоимость начинается от 900 рублей в сутки.
В преддверии ЧМ-2018 любителям футбола свои люки открыл капсульный отель: он поражает воображение посетителей "космическим" дизайном.
В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.
Цена за "капсулу" чуть дороже места в хостеле, стоимость начинается от 900 рублей в сутки.
Новые потоки лавы извергающегося с 3 мая вулкана Килауэа уничтожили озеро Грин и еще несколько десятков домов в трех населенных пунктах на Гавайях.
Российский лидер в рамках "прямой линии" посмеялся над тем, что, исходя из заявлений западных СМИ, можно подумать, будто Трамп отдал Европу в распоряжение России за свою "победу на выборах США".
С-400 и "Панцири" на учениях в Крыму успешно отразили ракетный удар условного противника с моря.
При помощи танцевального флешмоба активистам удалось собрать средства для хосписа.
Брифинг, посвященный назначению Народного артиста Абхазии Нодара Чанба на должность гендиректора Государственного абхазского драматического театра, прошел в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии в пятницу 8 июня.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.
Народный артист Абхазии Нодар Чанба назначен на должность генерального директора Государственного драматического театра Абхазии имени Самсона Чанба приказом министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалия в пятницу 8 мая.
Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.
Нефтчалинский автозавод назвал сроки начала продаж авто азербайджанской сборки марки "Khazar" и цены на них.
При множестве свидетелей перед зданием суда в Севане идут разборки из-за убийства брата "вора в законе".
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временные ограничения на ввоз в республику продукции пяти российских компаний.
Кыргызстанские разработчики видеоигр рассказали о созданных ими новых мирах, которые населяют киллеры, короли, зомби и тенгрианские боги.
Сотрудник милиции спас ребенка, который чуть не угодил под колеса автомобиля, успев перехватить его в самый последний момент.
С 16 по 18 июня в Ригу приезжает Его Святейшество Далай-Лама XIV по приглашению российских буддистов.
Литва намерена попросить у Евросоюза около полумиллиарда евро на улучшение дорог для облегчения передвижения военной техники НАТО.
Телеканал "РТР-Молдова" оштрафовали за ретрансляцию военного парада, посвященного Дню Победы над фашизмом, который прошел на Красной площади в Москве.
В рамках борьбы с курением в Таджикистане могут ввести минимальную розничную цену или акциз на табачную продукцию.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 18 июня 2018 года вводит дополнительные рейсы по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент.
Sputnik связался с некоторыми из эстонских футбольных болельщиков и узнал, какие матчи они посетят, за кого будут болеть и чего ожидают от своего визита на первенство мира в России.
Более сотни претендентов на поступление в российские военные вузы проходят конкурсные испытания в министерстве обороны Южной Осетии.
Нефтчалинский автозавод назвал сроки начала продаж авто азербайджанской сборки марки "Khazar" и цены на них.
При множестве свидетелей перед зданием суда в Севане идут разборки из-за убийства брата "вора в законе".