Просто космос: в Екатеринбурге открылся капсульный отель

В преддверии ЧМ-2018 любителям футбола свои люки открыл капсульный отель: он поражает воображение посетителей "космическим" дизайном.

В каждом номере есть телевизор, зеркало, сейф, обычная и USB-розетки. В помещении отеля также есть общие душевые кабинки и столовая.

Цена за "капсулу" чуть дороже места в хостеле, стоимость начинается от 900 рублей в сутки.