Реки лавы: извержение вулкана на Гавайях продолжается пятую неделю

В результате извержения вулкана Килауэа на Большом острове Гавайи (США) потоки лавы "затопили" около 2 000 акров земли и разрушили более 600 домов. За четыре недели юго-восточную часть острова исполосовали более двух десятков трещин.

Килауэа, один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов, в очередной раз проснулся в начале мая этого года и начал заливать окружающее пространство огромным количеством лавы. Она достаточно быстро достигла берегов океана, в результате чего произошла серия взрывов, засыпавшая окрестные поселения "огненным дождем" и породившая облака ядовитых испарений.

За последние недели и месяцы вулкан уже успел уничтожить несколько озер, заливов, большую часть домов в городке Леилани-Эстейтс, два курортных поселка и перерезал множество автодорог. Попадание лавы в воды Тихого океана сделало его берега опасными для жителей Гавайев из-за кислотных туманов и ряда других опасных феноменов, возникших в результате химических реакций между водой и расплавленными горными породами.