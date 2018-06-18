Перепутали с НЛО: запуск ракеты "Глонасс-М"

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.