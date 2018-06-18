Перепутали с НЛО: запуск ракеты "Глонасс-М"

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
Пользователи соцсетей поделились кадрами запуска ракеты "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". Многие очевидцы приняли полет ракеты за НЛО.
Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.
Землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера произошло в префектуре Осака в Японии в понедельник утром.
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МИД Южной Осетии отреагировал на принятие Европарламентом очередной резолюции, призывающий Россию отменить признание республики.
Почему на стол бакинцев попадает товар по высоким ценам, хотя Азербайджан еще три года назад взял курс на развитие сельского хозяйства?
В очередной серии проекта "Это Армения" авторы видеоцикла рассказывают об уникальном памятнике письменности, известном как Евангелие деревни Оху.