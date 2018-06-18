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Перепутали с НЛО: запуск ракеты "Глонасс-М"

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Минобороны РФ

Пользователи соцсетей поделились кадрами запуска ракеты "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". Многие очевидцы приняли полет ракеты за НЛО.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00:46 мск. В 00:56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.




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