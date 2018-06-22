Как это было: начало Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.

22 июня, кроме России, еще более чем в 80 странах мира проходят акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.