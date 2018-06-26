Праздник выпускников: "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 регионов России и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.

В 22:00 после официального открытия и традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, которую вели Иван Ургант и Даша Александрова, в концерте участвовали Quest Pistols Show, Alekseev, "Каста", Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста, сообщает РИА Новости.

Смотрите на видео, как состоялось финальное мультимедийное шоу в рамках праздника. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами.

По традиции в роли корабля из повести Александра Грина выступил шведский парусник Tre Kronor.