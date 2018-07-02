Сумо настольного формата: роботов-сумоистов создали в Японии

Эти роботы-сумоисты будут толкать, сбивать и даже сдувать соперника! Их главная задача – скинуть соперника с ринга.
За звание победителя в Токио боролись более 30 участников.
Эти роботы-сумоисты будут толкать, сбивать и даже сдувать соперника! Их главная задача – скинуть соперника с ринга.
Такого еще не было в SputnikFanZonе, воскресный футбольный вечер стал испытанием для нервов болельщиков.
Футбольных болельщиков охватило ликование в связи с победой сборной России над Испанией и выходом в четвертьфинал ЧМ. На видео собраны самые яркие моменты первых минут общего празднования
Сборная Бразилии провела открытую тренировку в преддверии матча со сборной Мексики в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу
Огромным хороводом, народными плясками и "Калинкой-малинкой" в Саранске попрощались с матчами Чемпионата мира.
Воспитанники сухумского детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики приняли участие в турнире, который состоялся в Туапсе и был посвящен 180-летию со дня основания этого города.
Под общим командованием Заура Зарандия 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить пройти врагу.
Открытие Дамасской международной выставки запланировано на 6 сентября 2018 года, первый день после открытия станет Днем Абхазии.
Колумнист Sputnik Анна Кабисова побывала на организованной творческой лабораторией "Портал" ярмарке во Владикавказе и убедилась, что "Hikond" - больше чем просто ярмарка
Жители пригородов Баку решают "мусорный" вопрос как могут - отходы сжигают, при этом люди вынуждены вдыхать едкий канцерогенный дым.
Поездка на Севан, дегустация рыбы, прогулка по Каскаду, фото на фоне Арарата, посещение церквей в отдаленных районах — что обязательно нужно сделать туристу в Армении?
На космодроме "Байконур" ввели запрет в рабочее время пользоваться социальными сетями не только с рабочих компьютеров, но и с личных гаджетов.
Главный экономист экспертного отдела управления денежной наличности Нацбанка Кыргызстана рассказала, как можно заработать на приобретении коллекционных монет.
Sputnik собрал три маршрута для путешественников: где увидеть "белорусские Мальдивы", поесть страусятины и покататься на болотоходе - в обзоре красот республики.
Латвийцы снова посмеялись над выступлением президента Раймондса Вейониса – глава государства забыл свою речь и пожелал всем прекрасной погоды.
В Вильнюсе завершилась реставрация Дворца литовских князей - работы продолжались 15 лет и обошлись практически в сто миллионов евро.
Некоторых водителей в Молдове могут освободить от ежегодной уплаты дорожного сбора – Sputnik узнал, кому повезет.
Стало известно, что таджикский защитник Искандар Джалилов перешел в болгарский клуб "Локомотив" (Пловдив), а Фарход Восиев перебрался в российскую футбольную команду "Тюмень"
Калининградские поисковики обнаружили именную ложку и теперь ищут родственников фронтовика – уроженца Узбекской ССР, чтобы передать им вещь, потерянную 73 года назад.
С 1 июля почти на всей территории Эстонии введен бесплатный проезд в общественном транспорте. Почему четыре из 15 уездов пока отказались от этого блага?
Колумнист Sputnik Анна Кабисова побывала на организованной творческой лабораторией "Портал" ярмарке во Владикавказе и убедилась, что "Hikond" - больше чем просто ярмарка
Жители пригородов Баку решают "мусорный" вопрос как могут - отходы сжигают, при этом люди вынуждены вдыхать едкий канцерогенный дым.
Поездка на Севан, дегустация рыбы, прогулка по Каскаду, фото на фоне Арарата, посещение церквей в отдаленных районах — что обязательно нужно сделать туристу в Армении?