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Сумо настольного формата: роботов-сумоистов создали в Японии

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© RUPTLY.

За звание победителя в Токио боролись более 30 участников.

Эти роботы-сумоисты будут толкать, сбивать и даже сдувать соперника! Их главная задача – скинуть  соперника с ринга.




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