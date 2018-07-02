Сумо настольного формата: роботов-сумоистов создали в Японии

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Золото и серебро завоевали боксеры из Абхазии на турнире в Туапсе Воспитанники сухумского детско-юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики приняли участие в турнире, который состоялся в Туапсе и был посвящен 180-летию со дня основания этого города. 4

Память участников тамышского десанта почтили в Абхазии Под общим командованием Заура Зарандия 2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант, перед которым стояла задача перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, и не позволить пройти врагу. 80