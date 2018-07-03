Можно, но с условием: реакция в Абхазии на возможное ограничение курения

На заседании Кабмина Абхазии, которое состоялось 26 июня 2018 года, правительство республики рассмотрело возможность введения запрета на курение табака в отдельных общественных местах и помещениях.

Корреспонденты информационного агентства Sputnik Абхазия провели опрос на тему возможного запрета курения в общественных местах республики.

Подавляющее большинство респондентов высказались "за" принятие закона о запрете курения, но некоторые из них с оговоркой. По мнению министра иностранных дел Абхазии Даура Кове, нужно организовать специальные места для курения. С ним согласились депутат Парламента Илья Гуния и бывший министр здравоохранения Андзор Гоов.

В первую очередь табачный дым пагубно влияет на здоровье детей, которых нужно от этого оградить, считает репатриант из Турции Омар Ашуба.

Такого же мнения придерживаются Ноеми и Азниф из Сухума. Девушки признались, что им некомфортно находиться в накуренном помещении.