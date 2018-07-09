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Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности

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© RUPTLY.

Пятилетний Рустам Злобин с рождения столкнулся со страшным диагнозом "множественные пороки развития", но несмотря на то, что еще год назад мальчик жил в приюте и не мог ходить, теперь у него есть настоящая семья.

Особенности Рустама нередко вызывали насмешки окружающих. Тогда родители мальчика запустили в социальных сетях флешмоб "Я учусь видеть душу”.




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