Видеть душу: мальчик с особенностями учит людей толерантности

Особенности Рустама нередко вызывали насмешки окружающих. Тогда родители мальчика запустили в социальных сетях флешмоб "Я учусь видеть душу”.
Пятилетний Рустам Злобин с рождения столкнулся со страшным диагнозом "множественные пороки развития", но несмотря на то, что еще год назад мальчик жил в приюте и не мог ходить, теперь у него есть настоящая семья.
Особенности Рустама нередко вызывали насмешки окружающих. Тогда родители мальчика запустили в социальных сетях флешмоб "Я учусь видеть душу”.
Число жертв последствий ливней в Японии возросло до 100 человек, около 79 человек считаются пропавшими без вести.
Для фанатов из Екатеринбурга стали главным трофеем шорты нападающего сборной Франции Оливье Жиру.
Игра сборных России и Хорватии закончилась поражением для россиян в серии пенальти в субботу 7 июля в Сочи.
Чтобы стать копией звезды мирового футбола - бразильского нападающего Неймара, визажисту из Китая достаточно пары часов. Смотрите на видео, как происходит преображение
Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.
Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, в том числе его обмен на Вышинского.
Ранее командование НАТО выражало обеспокоенность безопасностью подводных коммуникаций из-за активности российских подводных лодок.
Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.
Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.
Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.
Стали известны подробности спасательной операции в Кыргызстане, в которой принял участие вертолет министерства внутренних дел Казахстана.
Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев рассказал о значении Шанхайской организации сотрудничества в современном мире.
Причиной ДТП с участием белорусского туристического автобуса в Румынии стал камень, который попал в колесо.
Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".
Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.
Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.
Прокуратура Турции требует приговорить гражданина Таджикистана, обвиняемого в причастности к теракту в аэропорту Стамбула в 2016 году, к пожизненному заключению.
В начале августа компания S7 Airlines ("Сибирь") запустит авиарейсы из Москвы в Ташкент.
Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.
Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.
Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.
Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.