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Паводки в Забайкалье признаны самым масштабным за всю историю наблюдений

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МЧС России

Восьмого июля реки в нескольких районах Забайкалья вышли из берегов.

В результате паводков разрушено или повреждено 25 мостов, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идет эвакуация жителей. В Чите разрушен один автомобильный мост на федеральной трассе Чита — Хабаровск, организованы объезды. Въезд на опасные участки в других местах закрыты экипажами ГИБДД. Введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, глава региона пообещала материальную помощь всем пострадавшим.

Паводок на реке Чита в Забайкалье стал самым сильным с 1936 года — начала истории наблюдений, сообщили РИА Новости в Читинском гидрометцентре.

 




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