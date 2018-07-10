Паводки в Забайкалье признаны самым масштабным за всю историю наблюдений

В результате паводков разрушено или повреждено 25 мостов, нарушено автомобильное сообщение, в зоне затопления частично отключено энергоснабжение, идет эвакуация жителей. В Чите разрушен один автомобильный мост на федеральной трассе Чита — Хабаровск, организованы объезды. Въезд на опасные участки в других местах закрыты экипажами ГИБДД. Введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, глава региона пообещала материальную помощь всем пострадавшим.

Паводок на реке Чита в Забайкалье стал самым сильным с 1936 года — начала истории наблюдений, сообщили РИА Новости в Читинском гидрометцентре.