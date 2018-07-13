Жажда все: как надо есть арбуз на скорость

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Запад и его "весьма вероятно": Лавров прокомментировал политику в отношении России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему Ларри Кингу на канале RT рассказал, на чем строится политика западных стран в отношении России. 16

Трампизм для Восточной Европы О чем говорят итоги саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Брюсселе, и в какую игру Трамп хочет втянуть Россию, рассуждает обозреватель РИА Новости. 25