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Жажда все: как надо есть арбуз на скорость

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Мужчина рассмешил всех на конкурсе по скоростному поеданию арбузов. За пять секунд он заглатывает сначала одну половину арбуза, потом вторую.

Другой участник конкурса не может приступить к состязанию, потому что его очень рассмешило поведение соперника. Смотрите забавное видео.




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