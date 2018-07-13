Жажда все: как надо есть арбуз на скорость

Другой участник конкурса не может приступить к состязанию, потому что его очень рассмешило поведение соперника. Смотрите забавное видео.
Мужчина рассмешил всех на конкурсе по скоростному поеданию арбузов. За пять секунд он заглатывает сначала одну половину арбуза, потом вторую.
Другой участник конкурса не может приступить к состязанию, потому что его очень рассмешило поведение соперника. Смотрите забавное видео.
В Cети появились кадры с саммита НАТО в Брюсселе, на которых глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на саммите НАТО попал в очень курьезную ситуацию.
Игра сборных Хорватии и Англии состоялась в среду 11 июля.
Двухмесячная кошка Химера из Люберец стала любимицей пользователей Инстаграм.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеведущему Ларри Кингу на канале RT рассказал, на чем строится политика западных стран в отношении России.
О чем говорят итоги саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Брюсселе, и в какую игру Трамп хочет втянуть Россию, рассуждает обозреватель РИА Новости.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.
Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.
Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.
Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.