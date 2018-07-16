Накал футбольных страстей: как болели в SputnikFanZone

О том, как проходили футбольные вечера в течение месяца в SputnikFanZone, смотрите в нашем видео.

Футбол – любимая игра миллионов людей по всему миру. Абхазия в этом плане не исключение. Республика дала немало выдающихся игроков мировому футболу, и вполне естественно, что эту игру любят очень многие, если не сказать, что практически все.

Перед каждым футбольным матчем эксперты делились своими ожиданиями. Многие предсказывали исход противостояния, самым точным из них вручали памятные подарки.

Посмотреть на красивую игру в фан-зону приходили многие болельщики, среди них были игроки сборной Абхазии по футболу, жители и гости столицы, а также туристы из России.

SputnikFanZone — это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone работала с 14 июня по 15 июля.