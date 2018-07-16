15:31 16 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.26
  • EUR72.80
Поиск
Видео

Накал футбольных страстей: как болели в SputnikFanZone

Получить короткую ссылку
Темы:
SputnikFanZone (19)
31 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik Бадрак Авидзба

О том, как проходили футбольные вечера в течение месяца в SputnikFanZone, смотрите в нашем видео.

Футбол – любимая игра миллионов людей по всему миру. Абхазия в этом плане не исключение. Республика дала немало выдающихся игроков мировому футболу, и вполне естественно, что эту игру любят очень многие, если не сказать, что практически все.

Перед каждым футбольным матчем эксперты делились своими ожиданиями. Многие предсказывали исход противостояния, самым точным из них вручали памятные подарки.

Посмотреть на красивую игру в фан-зону приходили многие болельщики, среди них были игроки сборной Абхазии по футболу, жители и гости столицы, а также туристы из России.

SputnikFanZone — это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall". SputnikFanZone работала с 14 июня по 15 июля.

Темы:
SputnikFanZone (19)
Теги:
SputnikFanZone, Чемпионат мира по футболу, футбол, Абхазия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артиллеристы готовят пушку к выстрелу. Традиционный фестиваль реконструкции событий 1812 года Dinaburg-1812
    Скажи-ка, дядя…

    Сотни участников и тысячи зрителей собрались во втором по величине городе Латвии на традиционный фестиваль реконструкции событий 1812 года.

  • Строительство Белорусской АЭС в Островце
    Атомный вопрос

    Министр энергетики Литвы назвал строящуюся Белорусскую АЭС вопросом двусторонних отношений Евросоюза и Минска.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Президентский приоритет

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приоритетная задача республики - в полном разблокировании поставок агропромышленных товаров в Россию.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония закрытия ЧМ-2018 по футболу
Накал футбольных страстей: как болели в SputnikFanZone
Накал футбольных страстей: как болели в SputnikFanZone
Победители всех чемпионатов мира по футболу
Победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia