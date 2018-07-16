Пресс-конференция Путина и Трампа в Хельсинки: трансляция завершена

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.
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Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.
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В Северной Осетии может появиться памятник национальному герою республики, последнему аланскому царю Ос-Багатару.
В Азербайджане предлагают отказаться от терминов "исламский радикализм" и "религиозный экстремизм".
Почему вузы в Армении находятся в кризисе и при чем здесь 12-летняя система образования, рассказал эксперт.