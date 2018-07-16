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Пресс-конференция Путина и Трампа в Хельсинки: трансляция завершена

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Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов.




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