Лучшие моменты ЧМ-2018

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Чемпионат мира в России стал лучшим в истории мирового футбола.

А финальный матч — настоящим его украшением. Французы стали чемпионами мира второй раз и впервые – не дома.

Матчи турнира были сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Россия подарила настоящий праздник болельщикам со всего мира.

Нынешний чемпионат запомнится новыми рекордами, борьбой до последней секунды, радостью побед, трогательными моментами и драматизмом матчей.