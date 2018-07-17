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Лучшие моменты ЧМ-2018

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Чемпионат мира в России стал лучшим в истории мирового футбола. 

А финальный матч — настоящим его украшением. Французы стали чемпионами мира второй раз и впервые – не дома.

Матчи турнира были сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Россия подарила настоящий праздник болельщикам со всего мира.

Нынешний чемпионат запомнится новыми рекордами, борьбой до последней секунды, радостью побед, трогательными моментами и драматизмом матчей.

 

 




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