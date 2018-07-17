Лучшие моменты ЧМ-2018

Чемпионат мира в России стал лучшим в истории мирового футбола.
А финальный матч — настоящим его украшением. Французы стали чемпионами мира второй раз и впервые – не дома.
Матчи турнира были сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Россия подарила настоящий праздник болельщикам со всего мира.
Нынешний чемпионат запомнится новыми рекордами, борьбой до последней секунды, радостью побед, трогательными моментами и драматизмом матчей.