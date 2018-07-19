10:38 19 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.90
  • EUR73.13
Поиск
Видео

Как выглядит мороженое с червями и насекомыми

Получить короткую ссылку
5 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

За рубежом в последнее время все большую популярность приобретает экстравагантное угощение — мороженое с червями и насекомыми. Смотрите на видео, как выглядит это десертное блюдо.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Казахстанский атлет собирается установить новый рекорд по взрыванию грелок
    Порвал как грелку

    Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы
    Смертельное ДТП

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Без виз

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Модели в гримерной. Архивное фото
    Изнанка успеха

    Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьерный показ спектакля Клинический случай
Премьерный показ спектакля "Клинический случай"
Мороженое с червями и насекомыми
Как выглядит мороженое с червями и насекомыми
Как правильно выбрать спелый и сочный арбуз

Соцсети

Sputnikabkhazia