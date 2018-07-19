Как выглядит мороженое с червями и насекомыми

За рубежом в последнее время все большую популярность приобретает экстравагантное угощение — мороженое с червями и насекомыми. Смотрите на видео, как выглядит это десертное блюдо.
Из-за сильных дождей улицы в столице Кубани ушли под воду.
В Русском драматическом театре 17 июля состоялся премьерный показ комедии "Клинический случай" по пьесе Рэя Куни "Чисто семейное дело".
Крупнейшее с 2012 года наводнение в Китае, вызванное ливневыми дождями, привело к эвакуации более ста тысяч жителей региона: смотрите на видео, как "разгулялась" стихия.
Спасателям МЧС Абхазии пришлось вызволять лошадь из заброшенного гаража.
Драматическое шоу GRAND OPERA GALA пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 13 августа в 19:00. О том, что в четвертый раз представят зрителю организаторы шоу GRAND OPERA GALA в интервью радио Sputnik рассказали оперные певцы Саид Гобечия и Нана Черкезия.
По сообщению Генеральной прокуратуры Абхазии, поиски похищенного Максима Яковлева продолжаются, и на данный момент его местонахождение неизвестно.
В Абхазии практически самой обсуждаемой темой последнего месяца стала школьная форма. Единого стандарта качества школьной формы, как рассказал начальник Госстандарта Гарри Саманба, пока еще нет.
Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.
Экономический эксперт объяснил, что даст Азербайджану создание Агентства по конкуренции.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини приняла российских пранкеров Лексуса и Вована за премьер-министра Армении.
Казахстанский силач Сергей Цырульников готовится к новому трюку – он собирается надуть и взорвать 25 грелок.
По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.
В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.
Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?
Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.
Молдавская модель рассказала о тонкостях профессии, перспективах работы в стране и о том, почему многие молодые люди уезжают из республики за границу.
В Таджикистане откажутся от одноэтажных зданий и застроят города республики высотками.
Почему количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи человек?
В свете обсуждения новых отношений России и США для Эстонии выгоднее стать посредником, а не выступать против обеих сторон, считает профессор Ханон Барабанер.
Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.
Экономический эксперт объяснил, что даст Азербайджану создание Агентства по конкуренции.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини приняла российских пранкеров Лексуса и Вована за премьер-министра Армении.