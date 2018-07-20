Спасенные в Таиланде дети рассказали о тяжелых днях в пещере

За спасением этих мальчишек из затопленной пещеры в Таиланде напряженно следил весь мир. Теперь они могут вспоминать о пережитом с улыбкой.

После спасения из пещеры дети провели в больнице еще неделю, за это время их глаза привыкли к дневному свету. Ни у кого не было обнаружено опасных инфекций.

Десять подростков из числа спасенных из затопленной пещеры на севере Таиланда и их тренер временно постригутся в монахи в благодарность за избавление и в память о подвиге боевого пловца, погибшего во время спасательной операции.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток.