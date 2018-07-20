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Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Авангард"

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Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения - ракетных комплексов "Авангард". Также были испытаны ракетные комплексы - "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морская система "Посейдон", крылатая ракета "Буревестник" и лазерный комплекс "Пересвет".

Эта техника не имеет аналогов в мире. О ее разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин.




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