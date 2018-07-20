Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Авангард"

Эта техника не имеет аналогов в мире. О ее разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин.
Министерство обороны России сообщило об успешных испытаниях новейшего вооружения - ракетных комплексов "Авангард". Также были испытаны ракетные комплексы - "Кинжал", "Сармат" и "Авангард", морская система "Посейдон", крылатая ракета "Буревестник" и лазерный комплекс "Пересвет".
Эта техника не имеет аналогов в мире. О ее разработке в марте в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин.
За спасением этих мальчишек из затопленной пещеры в Таиланде напряженно следил весь мир. Теперь они могут вспоминать о пережитом с улыбкой.
Министерство обороны РФ опубликовало видеозаписи испытаний новейших российских систем вооружений.
В понедельник, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
За рубежом в последнее время все большую популярность приобретает экстравагантное угощение — мороженое с червями и насекомыми. Смотрите на видео, как выглядит это десертное блюдо.
Санитарно-эпидемиологическая служба ежегодно с 15 мая по 15 октября раз в неделю проверяет состояние морской воды.
Источники газеты "Коммерсант" заявили, что спецслужба проверяет "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами.
Полуразрушенное здание бывшего табачного склада в городе Новый Афон было снесено собственником 19 июля.
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.
Суд вынес приговор члену международной хакерской группы, обокравшей азербайджанские банки на миллионы манатов.
Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.
Генеральная прокуратура Казахстана взяла на личный контроль расследование дела по убийству фигуриста Дениса Тена.
Задержанный ГКНБ Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека – распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана.
Беларусь будет отслеживать действия НАТО у своих границ и учитывать это в выстраивании военной политики, заявили в МИД республики.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии отказало в гражданстве известному политику и футбольному чиновнику из Бразилии Уолтеру Фелдману.
Пограничная служба Литвы задержала россиянку, которая пробовала перевезти 15 килограммов янтаря через российско-литовскую границу на своей машине.
Президент Молдовы Игорь Додон выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.
Китайские производители на предприятии в Сарбанде так и не наладили выпуск минеральных удобрений для Таджикистана.
Во всех регионах Узбекистана начали принимать карты китайской Unionpay – сеть терминалов в стране насчитывает около 150 тысяч устройств.
Задержанная в Таллинне россиянка остается под арестом – родителям не позволили встретиться с дочерью.
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал о том, как идет подготовка к финалу Всемирной суперсерии бокса, и о своих планах после боя.
Суд вынес приговор члену международной хакерской группы, обокравшей азербайджанские банки на миллионы манатов.
Несколько десятков жителей армянского села избили троих добровольцев, охраняющих Дилижанский национальный парк.