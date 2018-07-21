Сектор Газа после ударов израильских ВВС

Жертвами бомбардировок с палестинской стороны стали три человека, еще один палестинец погиб в столкновениях, сопровождавших очередные акции протеста на границе сектора Газа.
По сообщениям израильской стороны, все погибшие были боевиками ХАМАС.
Самолеты ВВС Израиля атаковали почти 70 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на гибель своего военнослужащего.
Жертвами бомбардировок с палестинской стороны стали три человека, еще один палестинец погиб в столкновениях, сопровождавших очередные акции протеста на границе сектора Газа.
По сообщениям израильской стороны, все погибшие были боевиками ХАМАС.
Верблюд сбежал из цирка-шапито под Тулой и устроил на дороге небольшое ДТП. К счастью сотрудники ДПС поймали животное и вернули в цирк.
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Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.
С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.
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