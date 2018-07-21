Сектор Газа после ударов израильских ВВС

Самолеты ВВС Израиля атаковали почти 70 объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на гибель своего военнослужащего.

Жертвами бомбардировок с палестинской стороны стали три человека, еще один палестинец погиб в столкновениях, сопровождавших очередные акции протеста на границе сектора Газа.

По сообщениям израильской стороны, все погибшие были боевиками ХАМАС.