Танцуем под хлопки и не боимся дышать: мастер-класс Мерабовой в Сухуме

Эстрадно-джазовая певица Мариам Мерабова вместе с композитором и пианистом Арменом Мерабовым провели творческую музыкальную встречу и мастер-класс в Сухумской школе искусств имени Ковача 20 июля.

Юные музыканты вместе с Мерабовой делали упражнения, сочетающие в себе ритмику и фонетику для свободного выхода звуков, учились определять, где находится диафрагма и как музыканту правильно дышать с ее помощью.

Певица также рассказывала музыкантам, как разобраться в самой природе голоса, в певческом процессе.

Музыканты пели Мерабовой сольно произведения, которые сложно даются, пели и хором акапельно.

Хор юным музыкантам обязателен, выразила свое мнение певица.

"Хор – это гармонический слух. Он нужен обязательно до 13 лет. Это хороший режим для детских связок, чтобы было долговечное звучание. Не нужно желать стать звездой, нужно желать стать музыкантом. Я видела травмированные души детей, которые не вовремя получили славу. Сейчас не стремитесь опередить время, сейчас получайте информацию, научитесь с ней работать", — сказала Мерабова молодым артистам.

Вокальный мастер-класс Мариам Мерабовой в Сухумской школе искусств длился два часа. Это уже второй мастер-класс эстрадно-джазовой певицы в Сухуме. Первый был проведен в 2017 году на культурной площадке СКЛАД.