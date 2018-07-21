19:52 21 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.49
  • EUR73.93
Поиск
Видео

Танцуем под хлопки и не боимся дышать: мастер-класс Мерабовой в Сухуме

Получить короткую ссылку
1210

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Эстрадно-джазовая певица Мариам Мерабова вместе с композитором и пианистом Арменом Мерабовым провели творческую музыкальную встречу и мастер-класс в Сухумской школе искусств имени Ковача 20 июля.

Юные музыканты вместе с Мерабовой делали упражнения, сочетающие в себе ритмику и фонетику для свободного выхода звуков, учились определять, где находится диафрагма и как музыканту правильно дышать с ее помощью.

Певица также рассказывала музыкантам, как разобраться в самой природе голоса, в певческом процессе.

Музыканты пели Мерабовой сольно произведения, которые сложно даются, пели и хором акапельно.

Хор юным музыкантам обязателен, выразила свое мнение певица.

"Хор – это гармонический слух. Он нужен обязательно до 13 лет. Это хороший режим для детских связок, чтобы было долговечное звучание. Не нужно желать стать звездой, нужно желать стать музыкантом. Я видела травмированные души детей, которые не вовремя получили славу. Сейчас не стремитесь опередить время, сейчас получайте информацию, научитесь с ней работать", — сказала Мерабова молодым артистам.

Вокальный мастер-класс Мариам Мерабовой в Сухумской школе искусств длился два часа. Это уже второй мастер-класс эстрадно-джазовой певицы в Сухуме. Первый был проведен в 2017 году на культурной площадке СКЛАД.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Снос Республиканского стадиона. Август 2007 года.
    Посольство вместо стадиона

    На месте легендарного Республиканского стадиона в Кишиневе будет построено одно из самых больших в мире посольств США.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Достопримечательности Ташкента. Узбекистан
    Символ столицы

    Администрация Ташкента и общественный совет проводят открытый конкурс на разработку герба столицы.

  • Скорая помощь
    Ужин отдай врагу

    Госпитализацией закончился для четырнадцати человек ужин в одном из таллиннских ресторанов. Диагноз - сальмонеллёз.

  • Игрок сборной России по футболу Алан Дзагоев
    "Я проклял все"

    Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал подробности того, как получил травму в первом матче чемпионата мира.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Работа фотографа Anna Aiko Silk Road, занявшая первое место в номинации Путешествие в фотоконкурсе 2018 iPhone Photography Awards.
Никаких селфи: лучшие фотографии iPhone Photography Awards 2018
Танцуем под холопки и не боимся дышать: Мерабова провела в Сухуме мастер-класс
Танцуем под хлопки и не боимся дышать: мастер-класс Мерабовой в Сухуме
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia