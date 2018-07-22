Воронка над морем: смерч после ливня в Краснодарском крае

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Интеллектуальный поединок: как молодежь Абхазии соревновалась в "Своей игре" В интеллектуальном соревновании по "Своей игре" приняло участие 27 знатоков, которые были разбиты на девять групп, в каждую из которых входило по трое участников. 69

Армен и Мариам Мерабовы: Абхазия - это наша Куба Чета Мерабовых приезжает в Абхазию не в первый раз. Практический каждый джазовый фестиваль в стране не обходится без вокала Мариам и мелодичного звучания фортепиано Армена. В этом году семья приняла участие в третьем Международном джазовом фестивале Сухум Jazz Fest. 49