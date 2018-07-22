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Воронка над морем: смерч после ливня в Краснодарском крае

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© RUPTLY.

Сотни людей стали свидетелями возникновения смерча над Черным морем 20 июля в поселке Архипо-Осиповка Краснодарского края.

Спасатели стали экстренно эвакуировать людей с пляжа, однако многие не спешили спасаться, а снимали буйство стихии на смартфоны.

Воронка просуществовала в небе около 10 минут и растворилась в воздухе.





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