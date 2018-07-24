Тренироваться и худеть: абхазские боксеры раскрыли секрет своего успеха

В июле этого года у Батала Чежия и Игоря Адлейба прошли бои с боксерами из Грузии. Как признались оба спортсмена, победить им было не так сложно. Все благодаря усердным тренировкам.

"К бою я готовился в Москве два с половиной месяца. Тренерская команда настолько хорошо меня подготовила, что бой мне дался не сложно. К следующим боям я также буду готовиться у этих тренеров. Я выиграл досрочно именно благодаря хорошей подготовке", – признался Батал Чежия.

После "официальных" вопросов, журналисты стали спрашивать о подготовке к боям. И Игорь Адлейба и Батал Чежия не растерялись и выдали секреты о том, как сбросить 11 килограмм.

"При подготовке вешу 75-76 килограмм. Боксирую же в категории 63 килограмм. Перед боем сбрасываю 10-11 килограмм. И за ночь набираю обратно килограмм восемь. Это необходимо, чтобы боксировать. После сбрасывания веса кушаю немало, нужно примерно 12 раз поесть. Становлюсь на весы, затем употребляю препарат регидрон, он восстанавливает баланс. Я пью воду и она не уходит. Можно сказать, я как губка впитываю все и надуваюсь. Если перед боем неправильно сбросить вес, то во время боя значительно сократится выносливость, скорость. Если правильно гонять, то скорость добавится, выносливость увеличится", – объяснил Игорь Адлейба непростой процесс.