Сила духа: безрукий парикмахер стал лучшим в Аргентине

Инвалидность не помешала юноше стать виртуозом и фанатом своей профессии.
В 14 лет он решил делать стрижки как мама.А стричь людей Габриэль учился на друзьях.
Габриэль Эредиа родился без рук, но стал лучшим парикмахером Аргентины. Смотрите на видео мастер-класс от лучшего парикмахера.
Инвалидность не помешала юноше стать виртуозом и фанатом своей профессии.
В 14 лет он решил делать стрижки как мама.А стричь людей Габриэль учился на друзьях.
Пресс-конференция, посвященная участию абхазской делегации в фестивале Абаза и Днях культуры в Карачаево-Черкесской республике, прошла в Sputnik 26 июля.
Смотрите на видео, как трое львов решили поохотиться на крокодила и их ожесточенную схватку с рептилией.
Общественная организация "Феникс" облагородила баскетбольную площадку у здания Совмина.
Строители уложили первые рельсы на железнодорожной части Крымского моста.
Депутаты проголосовали за изменения в закон об НДС, определяющие порядок возмещения налога на добавленную стоимость при ставке в ноль процентов.
Отставку бывшего главы Администрации Очамчырского района Хрипса Джопуа президент принял 23 июля.
Депутаты парламента Абхазии внесли в закон "О гражданстве" дополнительный список категорий лиц, имеющих право на получение паспорта республики.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды миротворцам батальона Северной Осетии.
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Главу правительства Армении Никола Пашиняна возмутили продолжающиеся случаи взяточничества в армии.
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Алматы – Уральск: мужчина вел себя агрессивно, бранился и не реагировал на замечания бортпроводников.
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Пьяный житель Бобруйска заснул на шпалах на перегоне и не заметил, как над ним проехал поезд.
Защитник прав нацменьшинств в Латвии, находясь в тюрьме в Риге, просит Международный уголовный суд предотвратить его преследование со стороны Полиции безопасности.
Депутата Клайпеды, который обвинил "лесного брата" в причастности к убийствам тысяч литовцев, обсыпали мукой.
Депутаты парламента Молдовы утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за жесткое обращение с животными.
Специалисты Всемирного банка считают задолженности крупных госпредприятий Таджикистана главным риском для экономики страны.
Стоимость покупок, которые узбекистанцы могут беспошлинно приобрести в иностранных онлайн-магазинах, снизили в три раза.
"Электронизация" эстонского государства, значительно упростившая бюрократические процедуры, породила новые опасности для личных данных граждан.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды миротворцам батальона Северной Осетии.
Военный прокурор Азербайджана назвал иностранных организаторов июльских событий в Гяндже.
Главу правительства Армении Никола Пашиняна возмутили продолжающиеся случаи взяточничества в армии.