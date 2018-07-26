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Сила духа: безрукий парикмахер стал лучшим в Аргентине

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Габриэль Эредиа родился без рук, но стал лучшим парикмахером Аргентины. Смотрите на видео мастер-класс от лучшего парикмахера.

Инвалидность не помешала юноше стать виртуозом и фанатом своей профессии.

В 14 лет он решил делать стрижки как мама.А стричь людей Габриэль учился на друзьях.




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