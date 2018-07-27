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Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО

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Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны, которое прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Модернизированная ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", – заявил заместитель командующего 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения ВКС РФ полковника Андрея Приходько.

Отличие новой противоракеты от предшественников заключается в полностью автоматическом запуске: и идентификацию цели, и команду на пуск система дает самостоятельно.

Аналог модернизированной ракеты, которая проходила испытания на полигоне Сары-Шаган, несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.




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