Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО

Министерство обороны России опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны, которое прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Модернизированная ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время", – заявил заместитель командующего 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения ВКС РФ полковника Андрея Приходько.

Отличие новой противоракеты от предшественников заключается в полностью автоматическом запуске: и идентификацию цели, и команду на пуск система дает самостоятельно.

Аналог модернизированной ракеты, которая проходила испытания на полигоне Сары-Шаган, несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.