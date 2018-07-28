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Самое длительное затмение Луны в XXI веке

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© RUPTLY.

Самое долгое лунное затмение XXI века произошло 27 июля, оно продлилось с 21:24 до 01:19 часов.

Жители планеты наблюдали 27 июля два редчайших астрономических явления, самое длинное лунное затмение и Великое противостояние Марса.  

Затмение прошло вблизи точки апогея, то есть когда Луна находилась на максимальном удалении от Земли. Диаметр Луны был в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

Луна, двигаясь по орбите, погрузилась в северную часть тени Земли и прошла через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово красный оттенок.





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