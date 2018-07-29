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Международные соревнования "Танковый биатлон-2018"

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Соревнования "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках армейских международных игр.

На открытии соревнований тяжелые Т-80 кружились под "Лебединое озеро".

Соревнования продляться с 28 июля по 11 августа.




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