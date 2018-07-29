Международные соревнования "Танковый биатлон-2018"

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Саксофонист из Гагры Борис Абдрахманов, который каждый вечер играет в одном из местных ресторанов, мечтает вновь вернуться на сцену. Почему музыкант так и не привык к ресторанной публике, и как она воспринимает его музыку, читайте в материале корреспондента Sputnik.