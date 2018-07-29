Международные соревнования "Танковый биатлон-2018"

На открытии соревнований тяжелые Т-80 кружились под "Лебединое озеро".
Соревнования продляться с 28 июля по 11 августа.
Соревнования "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках армейских международных игр.
На открытии соревнований тяжелые Т-80 кружились под "Лебединое озеро".
Соревнования продляться с 28 июля по 11 августа.
Борис Абдрахманов, который занимается музыкой с десяти лет, специально для Sputnik Абхазия дал короткий мастер-класс по игре на саксофоне.
Коты, разгуливающие по кафе в китайском Ханчжоу в майках с QR-кодом на спине, помогают посетителям оплачивать счета.
Самое долгое лунное затмение XXI века произошло 27 июля, оно продлилось с 21:24 до 01:19 часов.
В селе Адзюбжа начался массовый сбор арбуза. На более 100 теплицах местные жители собирают крупные и сочные ягоды.
Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.
Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба сегодня исполнилось 80 лет.
Саксофонист из Гагры Борис Абдрахманов, который каждый вечер играет в одном из местных ресторанов, мечтает вновь вернуться на сцену. Почему музыкант так и не привык к ресторанной публике, и как она воспринимает его музыку, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.
После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.
В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.
Россия в воскресенье отмечает День Военно-морского флота. Смотрите на видео, как проходит парад кораблей в Санкт-Петербурге, на который приехал и президент России Владимир Путин.
Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.
Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.
Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.
Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии
Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.
Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.