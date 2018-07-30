Посетители в тайваньском кафе не могут устоять перед "бульдогами"

"Английский бульдог" из мусса стал звездой меню тайваньского кафе. Очередь за ним выстраивается задолго до открытия кафе. Однако, такой десерт нелегко съесть.

"Мы даже не можем допустить мысль о том, чтобы его порезать, десерт слишком похож на настоящую собаку. Если смотреть на него под определенным углом, то он выглядит настолько реалистично, почти как живая собака", — рассказывает один из посетителей.