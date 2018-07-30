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Посетители в тайваньском кафе не могут устоять перед "бульдогами"

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© RUPTLY.

"Английский бульдог" из мусса стал звездой меню тайваньского кафе. Очередь за ним выстраивается задолго до открытия кафе. Однако, такой десерт нелегко съесть.

"Мы даже не можем допустить мысль о том, чтобы его порезать, десерт слишком похож на настоящую собаку. Если смотреть на него под определенным углом, то он выглядит настолько реалистично, почти как живая собака", — рассказывает один из посетителей.




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