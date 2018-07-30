Посетители в тайваньском кафе не могут устоять перед "бульдогами"

"Мы даже не можем допустить мысль о том, чтобы его порезать, десерт слишком похож на настоящую собаку. Если смотреть на него под определенным углом, то он выглядит настолько реалистично, почти как живая собака", — рассказывает один из посетителей.
"Английский бульдог" из мусса стал звездой меню тайваньского кафе. Очередь за ним выстраивается задолго до открытия кафе. Однако, такой десерт нелегко съесть.
"Мы даже не можем допустить мысль о том, чтобы его порезать, десерт слишком похож на настоящую собаку. Если смотреть на него под определенным углом, то он выглядит настолько реалистично, почти как живая собака", — рассказывает один из посетителей.
Праздничным салютом завершилось празднование Дня ВМФ России во всех пунктах базирования кораблей военно-морского флота.
Изящные балерины развлекали водителей в перерывах между светофорами.
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в воскресенье, 29 июля, в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейде.
Борис Абдрахманов, который занимается музыкой с десяти лет, специально для Sputnik Абхазия дал короткий мастер-класс по игре на саксофоне.
Инцидент произошел на улице Званба примерно в 18 часов, на место происшествия выехал пожарный расчет, который и локализовал возгорание.
Главный критерий отбора в детскую студию при Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба - знание абхазского языка.
При пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. На месте ЧП работали более 60 пожарных и 19 единиц техники.
Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.
Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.
На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.
Удивительную находку сделали археологи, проводя раскопки близ Астаны – они обнаружили сакский курган, который мог принадлежать представителю царской семьи.
Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало предложение направить российских учителей в школы республики.
С 1 августа Беларусь снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые поставляются за пределы ЕАЭС.
Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.
Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда двусторонние отношения республики с Россией могут улучшиться.
Представитель дипведомства США в Душанбе заявил, что нападение на туристов в Дангаре является спланированной атакой.
Глянцевый журнал Elle Italia опубликовал статью итальянского журналиста, который приглашает посетить Узбекистан.
Посольство Российской Федерации в Эстонии выражает глубокое сожаление в связи с очередной акцией героизации и пропаганды фашизма на территории Эстонии.
Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.
Вторые сутки в горной местности на границе Губинского и Шабранского районов Азербайджана бушуют лесные пожары.
На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.