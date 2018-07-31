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Такого от танков не ожидаешь: второй день "Танкового биатлона"

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Российская команда стала лидером второго дня "Танкового биатлона", проходящего на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках армейских международных игр.

Команда показала лучшее время по итогам 5 заездов.

Победителем первого дня стал Китай.

Победителя определят по сумме очков за все этапы.

За звание победителей в АРМИ борются 189 команд из 32 стран.




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