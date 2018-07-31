Такого от танков не ожидаешь: второй день "Танкового биатлона"

Команда показала лучшее время по итогам 5 заездов.
Победителем первого дня стал Китай.
Победителя определят по сумме очков за все этапы.
За звание победителей в АРМИ борются 189 команд из 32 стран.
Российская команда стала лидером второго дня "Танкового биатлона", проходящего на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках армейских международных игр.
Команда показала лучшее время по итогам 5 заездов.
Победителем первого дня стал Китай.
Победителя определят по сумме очков за все этапы.
За звание победителей в АРМИ борются 189 команд из 32 стран.
Праздничным салютом завершилось празднование Дня ВМФ России во всех пунктах базирования кораблей военно-морского флота.
"Английский бульдог" из мусса стал звездой меню тайваньского кафе. Очередь за ним выстраивается задолго до открытия кафе. Однако, такой десерт нелегко съесть.
Изящные балерины развлекали водителей в перерывах между светофорами.
Главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в воскресенье, 29 июля, в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадском рейде.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с членами правительства и общественностью по вопросам проблем репатриации в Сухуме 31 июля.
Десятый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходит 30-31 июля в Сочи.
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Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.
Ни НАТО, ни какой бы то ни было иной формат не могут эффективно заменить ОДКБ для Армении, заявили в парламенте республики.
Казахстанец провел 15 лет в психдиспансере из-за ошибки врачей – теперь он намерен взыскать компенсацию и отправить ее на благотворительность.
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Благодаря деньгам из фондов ЕС второй по численности город Эстонии смог перенаправить транзитный поток машин с городских улиц на окраины.
Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения – маневры с участием более чем двух тысяч военных пройдут в августе.
Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.
Ни НАТО, ни какой бы то ни было иной формат не могут эффективно заменить ОДКБ для Армении, заявили в парламенте республики.