Первая мировая война: архивные кадры

Год назад, 2 августа 2017 года, в селе Приморское произошло событие, которое всколыхнуло всю республику – взрыв на складе с боеприпасами, унесший жизни троих людей и оставивший без крыши над головой многие семьи. В канун этой даты корреспондент Sputnik Абхазия посетил село.

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