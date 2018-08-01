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Первая мировая война: архивные кадры

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© РИА Новости .

Германия объявила войну России 1 августа 1914 года. Смотрите на архивном видео, как трагически закончилось для России участие в Первой мировой войне.

На фронтах первой мировой мужественно воевала "Абхазская сотня". За отвагу и и храбрость, которую они проявили  в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.




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