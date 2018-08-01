Первая мировая война: архивные кадры

На фронтах первой мировой мужественно воевала "Абхазская сотня". За отвагу и и храбрость, которую они проявили в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.
Германия объявила войну России 1 августа 1914 года. Смотрите на архивном видео, как трагически закончилось для России участие в Первой мировой войне.
На фронтах первой мировой мужественно воевала "Абхазская сотня". За отвагу и и храбрость, которую они проявили в годы войны, многие были отмечены высшими наградами Российской Империи.
На протяжении 400 лет самые смелые и отважные прыгают с моста в ледяную воду в Боснии и Герцеговине. За это время забава превратилась в соревнование.
Более 40 миллионов пользователей сети с отвращением и любопытством наблюдало за этим непонятным существом. Что же это такое - смотрите на видео.
Минобороны России опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной ракеты класса Х-31 с фронтового бомбардировщика Су-34.
Российская команда стала лидером второго дня "Танкового биатлона", проходящего на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках армейских международных игр.
Кабимин Абхазии решил ввести в состав муниципалитетов республики уполномоченных по экономическим вопросам.
Год назад, 2 августа 2017 года, в селе Приморское произошло событие, которое всколыхнуло всю республику – взрыв на складе с боеприпасами, унесший жизни троих людей и оставивший без крыши над головой многие семьи. В канун этой даты корреспондент Sputnik Абхазия посетил село.
Первый день августа отмечается в России как День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне, среди которых в рядах полка "Дикой дивизии" участвовали воины "Абхазской сотни".
МВД Южной Осетии пообещало полмиллиона рублей за информацию о подозреваемом в похищении людей, сбежавшем из изолятора.
Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова удостоена азербайджанского ордена "Достлуг".
Глава армянского правительства Никол Пашинян признался, что соскучился и хочет поговорить с народом на митинге о "прошлом, настоящем и будущем".
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Почему масоны не тайное общество, как распознать в пикнике в Лошицком парке встречу ложи и при чем тут архитектура Гауди – в материале Sputnik Беларусь.
Еще одно место памяти советских воинов уничтожено в Риге - в отделении нацистского лагеря Шталаг 350 в годы Второй мировой войны погибли почти 14 тысяч военнопленных.
Российская социальная сеть "Одноклассники" отвергла обвинения властей Литвы в утечке данных пользователей.
Получателям российского гражданства, возможно, не придется отказываться от молдавского паспорта, сообщил в эфире радиостудии Sputnik Молдова президент страны Игорь Додон.
МВД Таджикистана создало специальное подразделение, которое будет заниматься обеспечением безопасности туристов.
Полиция арестовала узбекистанца, который облизал москвичку в лифте жилого дома.
Почему власти Эстонии вдруг начали активно заниматься делом об отмывании денег через филиал Danske Bank, которое тянется уже несколько лет?
МВД Южной Осетии пообещало полмиллиона рублей за информацию о подозреваемом в похищении людей, сбежавшем из изолятора.
Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова удостоена азербайджанского ордена "Достлуг".
Глава армянского правительства Никол Пашинян признался, что соскучился и хочет поговорить с народом на митинге о "прошлом, настоящем и будущем".