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Захватывает дух: самые яркие моменты девяти конкурсов АрМИ-2018

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© RUPTLY.

IV Международные армейские игры проходят с 28 июля по 12 августа на территории семи государств: России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.

На видео  представлены лучшие моменты прошедших этапов девяти конкурсов международной армейской игры АрМИ-2018 на разных полигонах.

Конкурсанты соревновались в экстремальной буксировке и ремонте поврежденной 122-мм гаубицы Д-30А, зенитной установки ЗУ-23 с последующей стрельбой из орудий, а также разборке-сборке РСЗО "Град".

В соревнованиях принимают участие по одной команде из каждого военного округа.

Четвертые Армейские международные игры открылись в минувшую субботу в подмосковном парке "Патриот".

Игры продлятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

По итогам трех дней соревнований Россия лидирует в первом этапе "Танкового биатлона" — индивидуальной гонке. На второй строчке расположилась команда Казахстана, на третьей — команда Народно-освободительной армии Китая.

Первый этап соревнований танкистов продлится до 5 августа. А уже 7-го числа начнется второй этап — полуфинал. В нем будут соревноваться по три танковых экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Теги:
игры, танки, армия, Россия, Оборона



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